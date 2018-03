Roma. “Dieci punti per un governo M5s con chi ci sta”: ieri il candidato premier a Cinque stelle Luigi Di Maio ha lanciato la sua proposta, rivolta prima di tutto a un Pd “senza Matteo Renzi” (risposta di Renzi: il Pd va all’opposizione. Chi ha idee diverse lo dica in direzione). Ed è chiaro che le parole di Di Maio si rivolgono a quelli che, nel Pd, già pensano di non respingere (anzi) il tentativo di scouting dei Cinque stelle,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.