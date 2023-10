Guerra chiama guerra

In un mondo sempre più piccolo basta una guerra in Ucraina per provocarne una in Israele: è il battito d'ali di una farvalla

L’aggettivo “globale” aveva ancora una pretesa grandiosa. Diceva che tutto si metteva insieme, ma era ancora un tutto di misura rispettabile, come l’idea del globo. In realtà, il mondo si faceva sempre più piccolo, un piccolo mondo. Basta una guerra in Ucraina a provocare una guerra in Israele, un colpo di Stato tentato a Washington a suscitare una dozzina di colpi di Stato in Africa, un terremoto afghano a cancellare il Nagorno-Karabakh. Figuriamoci che cosa potrebbe scatenare un battito d’ali di farfalla a Singapore. Non c’è più Stato che, alla prova dei fatti, non miri a procurarsi un’arma nucleare. Non c’è più giovanotto del terzo e quarto e quinto mondo, qui dietro, che non sfogli un catalogo di vendita per corrispondenza di deltaplani.