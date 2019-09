Le buone (o cattive) notizie del weekend

Prendo nota di qualche notizia buona (o cattiva) per moraleggiare in dieci righe. Nel weekend avevo annotato la dichiarazione di Renzi: l’Italia Viva avrà per qualsiasi tipo di carica una donna e un uomo. Buona idea. Curda, direi. Poi si è saputo della bancarotta Cook, e non si poteva fare a meno di pensare ai seicentomila angosciati da rimpatriare con ponti aerei di emergenza – come in una guerra siriana, in una carestia sudanese, il turismo dell’avventura, a ognuno la sua disgrazia. Poi si è saputo del carcere di San Gimignano e degli agenti indagati per tortura e sospesi dal servizio. Qui la reazione dei conoscitori rischia di essere la peggiore: perché, non lo sapevate che in galera succede, che non è l’eccezione ma la norma? La peggiore, ripeto. E’ come decidere di non andare mai più in vacanza nella vita.