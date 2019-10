Il video “Susamam” sta facendo infuriare Erdogan. Dice: non possiamo stare zitti

Istanbul. “Non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo pensare ai problemi del mondo. I problemi che vive ora la Turchia investono l’umanità intera. La nostra responsabilità è quella di parlarne, di non stare zitti. Ecco perché abbiamo scritto questa canzone intitolata ‘Susamam’, non possiamo restare zitti, appunto”. Sarp Palaur, nome d’arte Saniser, il giovane rapper che in questi giorni impazza sui socialmedia in Turchia, è nella sua casa di Bahçeşehir, nell’estrema periferia europea di Istanbul, dove vive assieme alla sua fidanzata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.