Istanbul festeggia il nuovo sindaco Imamoglu

"Istanbul volterà pagina e in questa nuova pagina ci saranno giustizia, uguaglianza, amore". A parlare così davanti a una folla in festa è il nuovo sindaco della città turca, Ekrem Imamoglu, che ieri ha vinto le elezioni amministrative dopo una prima tornata elettorale annullata a maggio.

Il suo partito, il Partito popolare repubblicano (Chp) ha ottenuto 775mila voti in più rispetto a quello di Recep Tayyip Erdogan (Akp), che ha governato Istanbul per 25 anni fino a oggi. Imamoglu ha così vinto sul suo sfidante, Binali Yildirim, con il 54 per cento dei voti. Nel suo discorso Imamoglu ha detto che il risultato segna un "nuovo inizio" sia per la città sia per il paese. "Avete riparato la democrazia", ha detto ai suoi sostenitori.

Intanto su Twitter il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha scritto: "Mi congratulo con Ekrem Imamoglu, che ha vinto le elezioni sulla base di risultati preliminari".