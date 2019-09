Roma. Nel mese di agosto gli arrivi di immigrati dalla costa turca all’isola greca di Lesbo sono aumentati come non succedeva dal 2016. Di solito su quella sponda approdano uno o due gommoni al giorno, ma il 29 agosto – tanto per fare un esempio – ne sono arrivati tredici con a bordo più di cinquecento persone. Sono numeri ancora bassi rispetto al picco dell’ottobre 2015 (più di duecentomila arrivi in un mese soltanto) ma le ong segnalano che la...

