Guerriglia parlamentare con vista Quirinale: il paradiso dei franchi tiratori

Dalla legge Zan alla corsa per il Quirinale. Miseria e nobiltà dei parlamentari che usano e abusano del voto segreto

Forse con la sola eccezione del capo corrente, con il quale del resto ha qualcosa in comune, non c’è figura della politica italiana che goda di una fama più sinistra del franco tiratore. Abituato a muoversi nell’ombra – proprio come il suo quasi omologo di partito – l’ultimo partigiano della libertà parlamentare e della lotta contro ogni vincolo di mandato sa già, prima ancora di cominciare, che gli sarà negato ogni merito e addossata ogni colpa. Comunque vadano le cose, nulla gli verrà riconosciuto, ma tutto gli sarà addebitato.