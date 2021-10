Il destino di un guastafeste. Renzi, Calenda, e quelli che rompono le regole

La storia della sinistra è ricca di guastafeste, pur essendo molto povera di feste. Trattandosi di una categoria politica, vorrei aggiungere che nella definizione di guastafeste non c’è nulla di personale, ma sarebbe una mezza verità. Perché la personalità conta, eccome. Per riuscire nel ruolo, infatti, occorrono dosi massicce di fiducia in se stessi, ma anche un certo innato desiderio di piacere agli altri; un carattere forte, cioè cattivo, unito a una buona dose di insofferenza e irrequietezza, senza le quali nessuno si metterebbe in testa, solo contro tutti, di dare la scalata a un partito, a una coalizione, a un paese; bisogna essere uno strano incrocio tra un bullo e un piacione, al tempo stesso secchione e teppista, suadente e aggressivo, popolano e aristocratico. E insomma era chiaro fin dal suo primissimo apparire sulla scena politica che per ragioni biografiche e caratteriali, non meno che per predisposizione e aspirazioni, Carlo Calenda era semplicemente perfetto per la parte. Forse persino più di Matteo Renzi.

