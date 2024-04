Azione si sgretola: in 200 lasciano Calenda per Magi, Renzi e Bonino

Video di Giorgio Caruso

"La lista Stati Uniti d'Europa mette al centro del suo simbolo e della sua campagna elettorale un obiettivo politico: quello degli Stati Uniti d'Europa. Non mette un nome di persona, non mette un cognome. Le forze politiche che hanno dato vita a questa iniziativa fanno un passo indietro con la loro identità di partito e lo fanno anche i leader". Lo afferma Riccardo Magi, segretario di +Europa che oggi al Senato ha annunciato il sostegno dell'associazione Rinascimento Azionista alla lista formata da +Europa insieme a Italia Viva. L'associazione, presieduta da Gianluca Navarrini, è nata da un gruppo di dirigenti di Azione.

Sul rifiuto di Carlo Calenda di far parte della lista Stati Uniti d'Europa, Magi afferma: "Dimostra la difficoltà politica che Calenda ha prima di tutto nei confronti dei propri elettori e dei dirigenti. Qui abbiamo accolto 200 tra uomini e donne che hanno avuto ruoli di dirigenti in Azione". Presente all'incontro Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva, che sulla possibile candidatura di Matteo Renzi alle europee ha risposto: "Saranno decisioni di Matteo Renzi". Sull'ipotesi di candidatura di Francesca Pascale, Magi dice: "Non lo so, mi farebbe piacere. Lo vedremo esattamente tra una settimana quando verranno depositate le liste".