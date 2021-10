C'è l'incontro Draghi-Salvini. La battaglia della Lega è adesso sulle discoteche

Draghi vede Salvini a Chigi dopo i suoi due giorni di Papeete. Subito dopo il Cdm, che dovrebbe approvare le riaperture di cinema. La richiesta della Lega è di ampliare oltre il 35 per cento

Per farlo stare calmo ha anticipato l’incontro a oggi. Mario Draghi sta ricevendo in questi minuti Matteo Salvini a Palazzo Chigi. In una delle giornate più intense (cabina di regia, incontro di saluto con Angela Merkel e Cdm) il premier ha preferito ritagliarsi uno spazio e confrontarsi con Salvini che da due giorni fa prove di Papeete. Fino a questa mattina ha ringhiato in radio e chiesto che “Draghi mettesse per iscritto” che le tasse non saranno alzate. Prima di recarsi a Palazzo Chigi, Salvini ha compattato il suo partito (una riunione con i segretari regionali) che compatto è solo nelle interviste. La verità ormai è nelle frasi a margine che i governatori della Lega rilasciano. Luca Zaia, ad esempio, ha detto che non c’è bisogno che Draghi “metta per iscritto”. Ha precisato: “Draghi è stato eloquente”.

La partita è un'altra. La battaglia della Lega è sulle discoteche che il Cts ha consigliato vengono ri-aperte al 35 per cento. La Lega spinge a un ampliamento di questa soglia. Il Cdm convocato a ridosso dovrebbe infatti stabilire la riapertura di cinema e teatri all’80 per cento. Il nodo sono sempre le discoteche su cui però i tecnici stanno lavorando.