"La Lega che vince è quella di Zaia e Fedriga, non quella di Borghi e Durigon", dice il sindaco di Novara

"Per il partito è importante non disperdere il suo Dna di buona amministrazione. In questo momento di unità non bisogna indebolire Draghi. Vincere le elezioni? C'è una vasta area di centro da intercettare". Parla Alessandro Canelli, rieletto a Novara con il 70 per cento

È il leghista governista. L'anomalia del post voto. Indovinate come ha passato lo scorso lunedì Alessandro Canelli. Mentre partito e coalizione si disperavano per l'esito delle amministrative, lui stappava bottiglie per la rielezione a sindaco di Novara. Ha sfiorato il 70 per cento. Percentuali alla Luca Zaia in Veneto. "Qual è il segreto? Penso abbia pagato la capacità di prestare ascolto e dare risposte pragmatiche, ai miei cittadini", dice al Foglio dopo aver sbrigato le prime pratiche di reinsediamento. Vuole dirci che la destra che vince è quella moderata, come s'è visto anche in Calabria? "Vince quella che dimostra di avere una tradizione di buon governo. Ed è esattamente la scuola della Lega da cui provengo, in cui mi sono formato. Qui ho dimostrato di avere una visione. Abbiamo gestito la pandemia, ma soprattutto abbiamo saputo attrarre innovazione. A Novara c'è il centro Amazon tecnologicamente più avanzato d'Italia, le periferie sono state riqualificate".