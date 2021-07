Un'altra Lega è possibile

La tattica adottata da Salvini, appoggiare manifestazioni contro il green pass mostrando contemporaneamente il certificato vaccinale, non funziona. Le manifestazioni non hanno raccolto una partecipazione rilevante, nel governo si continua a lavorare per elevare al massimo la protezione dal virus, con l’evidente appoggio del capo dello stato e a quanto pare i ministri leghisti collaborano. Serve una correzione netta di linea e ormai la contestazione, seppure espressa in forme rispettose, arriva ai piani alti del sistema di potere leghista.

