Tregua Draghi-Salvini. Il premier: "I vaccini? Vado dritto". Stasera Lega e no-vax

A Palazzo Chigi assicurano che Mario Draghi e Matteo Salvini non abbiano parlato del ceffone che il premier ha rifilato la settimana scorsa al leader della Lega. Quando davanti alle domande dei cronisti sulla linea del capo del carroccio su green pass e sull’obbligatorietà dei vaccini da dodici anni in su, il premier se n’è uscito con una frase forte e sonora (“l’invito a non vaccinarsi è l’invito a morire”). Sta di fatto però che da quella conferenza stampa, da quello schiaffo pubblico, i due non si erano più sentiti. E Salvini, offeso, non aveva nascosto la “sorpresa” per le parole di Draghi. Disappunto che, al contrario della versione che esce dalle stanze del governo, sarebbe stato manifestato al capo dell’esecutivo.

