La mediazione di Conte fallisce già: il M5s presenta mille emendamenti alla riforma della giustizia

Le parole distensive dell'ex premier dopo l'incontro con Draghi non sono valse a granché. Anzi, hanno fomentato gli animi degli oltranzisti grillini, che depositano una valanga di emendamenti al disegno della Cartabia. Il Pd ne presenta 15, e sbotta: "Se vogliono fare il Vietnam, noi non li seguiamo"

La voce del deputato grillino è uno sbuffo di scoramento: "Circa mille". Tanti, al momento, sono gli emendamenti che il M5s intende presentare alla riforma della giustizia proposta da Marta Cartabia. Un chiaro atto di ostilità nei confronti della Guardasigilli che però di fatto finisce col delegittimare anche il tentativo di mediazione attuato da Giuseppe Conte. Perché se è la somma che fa il totale, allora è evidente che quel migliaio di emendamenti sta lì a testimoniare come gli oltranzisti della commissione Giustizia della Camera, guidati da Alfonso Bonafede, non hanno recepito, o comunque non hanno gradito, il messaggio distensivo che il fu avvocato del popolo ha provato a lanciare ieri, dopo l'incontro avuto a Palazzo Chigi con Mario Draghi. "Saremo vigili ma costruttivi", aveva garantito Conte. Le cui parole concilianti avevano indispettito non poco la frangia barricadera dei parlamentari grillini. Che ora, infatti, rispondono così: con "circa mille emendamenti".