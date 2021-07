La pace di Conte con Draghi su giustizia e ambiente crea un cortocircuito nel M5s

Alla fine l’incontro che doveva cambiare il corso degli eventi lascia tutto come stava. E così la vittoria che Giuseppe Conte rivendica nel resoconto che offre ai suoi fedelissimi (“Il premier non ha completamente escluso la possibilità di piccole modifiche”), non è altro che un ribadire quel che nel verbale del Cdm dell’8 luglio era già stato messo nero su bianco: e cioè un’approvazione unanime del disegno di riforma della giustizia penale fatta salva la possibilità di apportare “miglioramenti tecnici” in sede parlamentare. Richiesta espressa allora dai quattro ministri grillini, e ricalcata con geometrica precisione dai colleghi di Forza Italia. E questo spiega come mai, a Palazzo Chigi come a Via Arenula, semmai la sorpresa sia riservata per la strambata di Enrico Letta. Perché i tre ministri del Pd erano stati gli unici a non esprimere riserve, e anzi a rivendicare come frutto delle mediazioni del Nazareno la soluzione proposta dalla Cartabia. Salvo poi, evidentemente, ricredersi.

