Salvini irritato corre a vaccinarsi. Draghi: "Basta propaganda no vax"

Sorpreso, infastidito. Il leader della Lega dopo lo schiaffo del premier si vaccina e si sfoga: "Non me lo merito. Non lo dimentico". Draghi è stanco della propaganda no vax e sull'influenza che ha sulle vaccinazioni

Roma. Continua a non capire. Mario Draghi gli ha dato dell’irresponsabile, gli ha detto che “chi fa appelli a non vaccinarsi fa appelli a morire”. E lui? Posta sui suoi social un qr code per far intendere che si è vaccinato (lo ha fatto). Lo posta di sbieco. Fa l’ambiguo. Anziché dire “Ma scherzate? Io non sono un no vax. Basta! Vaccinatevi tutti. Adesso voltiamo pagina. Parliamo di Pnrr” scrive: “A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli”. Su una cosa ha però ragione Matteo Salvini. Draghi non ce l’aveva con lui ma con le parole che ripete.