Salvini insiste: no ai vaccini ai 12enni e all'estensione del green pass

È arrivato il via libera anche dalla Commissione tecnico scientifica di Aifa all'utilizzo del vaccino di Moderna per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni. Una raccomandazione che accoglie in pieno il parere espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Per i giovani il rapporto costi-benefici è meno favorevole, perché questi hanno meno probabilità di essere gravemente danneggiati dall'infezione da Covid-19. Ma, come spiega Enrico Bucci nella sua rubrica sul Foglio, è pur sempre favorevole: "Sebbene infatti gli effetti gravi dell’infezione sono considerevolmente meno comuni nei bambini, dopo milioni di vaccinazioni di bambini gli effetti collaterali della vaccinazione sono estremamente rari, e il rischio costituito dal virus circolante è comunque di gran lunga maggiore.

Eppure la Lega continua a schierarsi contro la vaccinazione dei giovani. "Io sono per le libertà. Il mondo non è diviso in no vax e si vax. Le libertà sono sacre, io invito chi rischia la vita a vaccinarsi. Nessuno mi convincerà mai che vaccinare i bambini di 12 anni sia utile. In altri paesi i bimbi vengono vaccinati se hanno altre gravi patologie", dice il leader della Lega, Matteo Salvini, fuori Montecitorio. "Sosteniamo il diritto per tutti i bimbi di ritornare in classe, senza distinzioni, e poi chiediamo che prima di ipotizzare ulteriori limitazioni si aspettino dei dati. C'è una stagione turistica in pieno corso – ha continuato – e prima di complicare la vita alle famiglie, aspettiamo perché ho letto sui giornali che ci saranno altre limitazioni". E sull'ipotesi di estendere l'obbligo del green pass per l'accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza (come aerei o treni), Salvini dice che "se la situazione si complica bisogna correre ai ripari ma complicare la vita agli italiani, assolutamente no perché oggi la situazione è sotto controllo".