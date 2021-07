La manifestazione No green pass a Roma - LA DIRETTA

Anche i deputati della Lega in piazza del Popolo a Roma contro il certificato vaccinale. Siri: "Non mi vaccino, lo lascio a un anziano che ne ha bisogno". Borghi: "Manifestiamo contro un provvedimento, non contro il governo Draghi". Paragone: "No all'obbligo vaccinale. La Lega si decida, non può recitare tutte le parti in commedia"

Dopo lo "schiaffo" rifilato la scorsa settimana da Mario Draghi a Matteo Salvini e nonostante le prove di disgelo di oggi tra il presidente del Consiglio e il capo leghista, i parlamentari del Carroccio saranno in prima linea in piazza del Popolo, insieme al popolo dei “no-green pass” che ha manifestato anche sabato e martedì scorso.

Pubblicità

Il senatore leghista Armando Siri: "Non siamo no vax, siamo per la libertà di scelta. Io non mi vaccino, lo lascio a un anziano che ne ha bisogno". E Claudio Borghi: "Manifestiamo contro un provvedimento, non contro il governo Draghi. Oggi Salvini ha guadagnato".

"Liberi di scegliere, no green pass obbligatorio" è lo slogan di quello che gli organizzatori, il comitato Libera scelta, ha descritto come un sit-in e non una manifestazione. Pochissime mascherine, nonostante i folti capannelli, e qualche fiaccola che verrà accesa per "accendere una speranza", come dice una signora dello staff. "No green pass" dicono i cartelloni in mano ai partecipanti.