La notte di Salvini, lo sconfitto che medita vendetta

Non riconosce la sconfitta di Milano. Vuole blindarsi con un congresso-primarie per sfidare l'ala governista. Parla dei suoi ministri come "corpo estraneo". Dice che "i voti li ha lui". Ragiona sull'uscita dal governo. Tutte le sue idee ad alta velocità

Si sente perso ma non riesce a dire che ha perso. Aveva appena visto cadere Milano e si congratulava per la vittoria di “Bernarda e Muggia”. Ieri sera, Matteo Salvini, la chiamava ancora “la congiura”. E, come nei drammi elisabettiani, raccontano che a Via Bellerio schiumasse contro i suoi ministri “che si sono affezionati alle poltrone. Dove pensano di andare?”.