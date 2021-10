Il "gioco" di Giorgetti. "Deve essere la Lega ad avvicinarsi a me e a Draghi"

Nella Lega lo chiamano “l’oracolo”. Le sue parole? Da decifrare. Le sue interviste? Da interpretare. Le sue amicizie? Affinità. Lo sopravvaluta chi dice che prenderà il posto di Matteo Salvini. Lo sottovaluta chi crede che si accontenti del posto di Salvini. Giancarlo Giorgetti vuole continuare a fare quello che ha sempre fatto e che gli ha permesso di rimanere parlamentare per venticinque anni, presidente della commissione Bilancio per undici, ministro dello Sviluppo economico oggi. Giancarlo Giorgetti vorrebbe restare Giorgetti. Non ha intenzione, promette, di scalare la Lega. Non è vero che vuole fare una scissione. Vorrebbe diventare molto di più. Un’idea. Il suo pensiero è che non deve essere lui a “prendere” la Lega ma la Lega “a dovere andare da lui”, da Draghi. Sta dicendo che la sua operazione “è traghettare il partito nel cambiamento”. Ha in mente una Lega/Ppe perché “io non ho bisogno di un nuovo posto. Voglio portare la Lega in un altro posto”. Immagina “uno spazio” allargato a Carlo Calenda che la sinistra maltratta e che lui invece lusinga. Ha stupito tutti annunciando “Draghi deve andare al Colle” ma lo ha detto, attenzione, con quattro mesi di anticipo che è lo stratagemma per impedirlo. Se Salvini ragionasse come Giorgetti dovrebbe ringraziare gli uomini come Giorgetti. Cosa fanno gli uomini come lui? Preparano uscite di sicurezza. Cosa non si è finora compreso? Che l’uomo che potrebbe allungare la vita a Salvini è l’uomo che dicono gliela stia accorciando. Solo lavorando sul concetto di doppiezza si può comprendere questo mistero. La vera novità politica di questi ultimi mesi è infatti “l’altra Lega” che è il vero patrimonio di un capo finito e che gli potrebbe mettere a disposizione quello che dicono sia il suo Alcibiade, il nuovo “Fini”, il prossimo “Monti”. E’ Giorgetti che gli può cucire un nuovo vestito

