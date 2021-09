La mappa dell'esodo leghista. Da Nord a Sud è fuga da Salvini

Lo ripudiano i leghisti che non accettano di passare per anti vaccinisti e i leghisti che non credono nei vaccini. Così i leghisti abbandonano la nave del Capitano

Lo stanno lasciando solo a Marsala, lo abbandonano a Domodossola, escono dal gruppo a Cagliari, sbattono la porta a Crotone. E poi Bergamo, Todi, Tarquinia, Ascoli, Palermo, Trento… Matteo Salvini come la chiama questa fuga di consiglieri, commissari, dirigenti e militanti? Cosa vuole fare? Continuare a dire che è tutta una fantasia o intende riflettere su questo grande esodo, su questa ribellione? Ecco qual è il risultato della sua ambiguità: lo ripudiano i leghisti che non accettano di passare per anti vaccinisti e i leghisti che non credono nei vaccini. Quello che si propone non è altro che un piccolissimo elenco, un carotaggio, di chi è salito sul gommone di Giorgia Meloni, ex salviniani che si sono rifugiati nella striscia del gruppo misto.