Salvini porta i leghisti in ritiro, ma Zaia non va

Matteo Salvini prova a rilanciare la Lega con un nuovo “ritiro” politico dedicato al confronto interno e alla definizione delle prossime strategie del partito. La data è stata fissata per venerdì 19 e sabato 20 giugno, scrive l'Agi, mentre resta ancora da definire la location dell’iniziativa: nei giorni scorsi si era parlato di una località di montagna.

La convocazione è stata inviata stamane ai componenti del consiglio federale, il massimo organo decisionale della Lega, di cui fanno parte ministri, governatori, capigruppo, amministratori e segretari regionali. Nel messaggio, Salvini invita i partecipanti a tenersi liberi per una “due giorni di incontri, proposte e programmi”, con l’obiettivo di ridare slancio e vitalità alla squadra del Carroccio.