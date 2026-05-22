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Salvini porta i leghisti in ritiro, ma Zaia non va
Il segretario della Lega ha organizzato una due giorni per riunire il partito: si parte il 19 e 20 giugno. La meta non è nota, ma si parla di una località di montagna. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto avrebbe già comunicato di avere un impegno
22 MAG 26
Ultimo aggiornamento: 12:33
Matteo Salvini prova a rilanciare la Lega con un nuovo “ritiro” politico dedicato al confronto interno e alla definizione delle prossime strategie del partito. La data è stata fissata per venerdì 19 e sabato 20 giugno, scrive l'Agi, mentre resta ancora da definire la location dell’iniziativa: nei giorni scorsi si era parlato di una località di montagna.
La convocazione è stata inviata stamane ai componenti del consiglio federale, il massimo organo decisionale della Lega, di cui fanno parte ministri, governatori, capigruppo, amministratori e segretari regionali. Nel messaggio, Salvini invita i partecipanti a tenersi liberi per una “due giorni di incontri, proposte e programmi”, con l’obiettivo di ridare slancio e vitalità alla squadra del Carroccio.
L’invito è stato esteso anche ai deputati e ai senatori leghisti. Secondo quanto riporta Federica Valenti dell'Agi, tra i dirigenti che avrebbero già segnalato impegni per quel fine settimana c’è il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.