Salvini “prenota” tv e radio locali. Cerca spazi e pressa gli alleati su sicurezza e lavoro

Evoca le elezioni anticipate, poi ritratta. Tasta il terreno, Matteo Salvini. Per dire che Ben-Gvir “ha sbagliato” s’è preso oltre 24 ore. “Non ho visto il video”, è la spiegazione. Del resto il leader della Lega è in tour per le amministrative, i pensieri (e i Vannacci) non mancano. E mentre in Parlamento i suoi affilano armi ed emendamenti – tra decreto Primo maggio e ddl Immigrazione – il vicepremier guarda avanti, coccolando tv e radio locali. Come? Con un seminario dedicato alle “voci del territorio”, che porterà a Roma associazioni di categoria e direttori di rete, dalla Lombardia alla Sardegna. Un modo per rinsaldare legami – e canali – in vista delle prossime sfide.

L’appuntamento è per lunedì, l’ha organizzato Alessandro Morelli, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipess. Ci sarà, tra gli altri, Antonio Marano – presidente facente funzioni del cda Rai, in quota Lega, che guida anche Confindustria Radio Televisione (Crtv). Ad accompagnarlo altri rappresentanti di primo piano delle emittenti locali legate agli industriali. Poi spazio al territorio con TeleLombardia, Primocanale per la Liguria, Videolina per la Sardegna, solo per citarne alcuni. E’ annunciato anche il vicepremier Salvini, che ieri era in Sicilia a sostenere i candidati del Carroccio in vista del voto di questa domenica. E a ribadire l’importanza del suo Ponte sullo Stretto, sui cui tempi tuttavia il ministro ha smesso di esprimersi. Meglio insomma le emittenti locali. Il seminario leghista sarà dedicato al futuro, alle prospettive di un settore che rappresenta ancora una parte importante della dieta mediatica di molti italiani. Quella per le realtà locali d’altra parte non è una passione nuova per Salvini che già sulla legge di Bilancio si era battuto contro i tagli alle emittenti di prossimità. Al punto da ingaggiare un derby con i meloniani, tutti pronti a intestarsi una battaglia che può valere spazi e presenze. Non sfugge dunque anche il senso politico di un’iniziativa che arriva in un momento di particolare fermento in Via Bellerio e in tutta la maggioranza.