Sulla famiglia nel bosco l'Anm litiga con la Lega e attacca Nordio

Lo scontro tra magistrati e politica si riaccende sul caso della famiglia nel bosco. La prima ad aprire le danze ieri è stata la giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati, che ha espresso "preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l'ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila". Lo scorso marzo, infatti, il Guardasigilli Carlo Nordio ha mandato quattro ispettori presso il Tribunale aquilano, a seguito dell'ordinanza con cui i giudici avevano disposto l'allontanamento della madre Catherine Birmingham dalla casa famiglia in cui erano ospitati i suoi figli. Il loro compito è quello di verificare la regolarità formale dell’operato dei magistrati, focalizzandosi proprio sull’allontanamento della madre. Tuttavia, prosegue il comunicato dell'Anm, "si tratta di profili che meritano attenta verifica nelle sedi competenti, ma che impongono già ora di ribadire un principio: l'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme, anche solo potenziali, di interferenza". Motivo per cui la giunta ha auspicato "un tempestivo chiarimento da parte del Consiglio superiore della magistratura già investito della questione". Poco dopo il comunicato dell'Anm, anche la presidente del Tribunale dell'Aquila, Nicoletta Orlandi, ha scritto una lettera "urgente" al Csm chiedendo se la tipologia di ispezione, da parte dei tecnici del ministero della Giustizia, sia legittima oppure eccessivamente invasiva, se non addirittura dannosa ai fini dell'autonomia e dell'indipendenza dei giudici.