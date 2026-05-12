Pillon nel bosco. L'ex leghista è il nuovo avvocato della famiglia Trevallion

Il dossier della famiglia nel bosco passa ufficialmente nelle mani di Simone Pillon. L'avvocato – già senatore della Lega e noto sostenitore dell'integralismo cattolico – prenderà il posto dei due legali Marco Femminella e Danila Solinas, che in mattinata rinunciato all’incarico per mancanza di "visione comune" con i loro assistiti, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori che aveva deciso di vivere insieme ai loro tre figli minorenni in una piccola casa di campagna vicino al bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Prima ancora dei due avvocati, il caso era seguito dall'avvocato Giovanni Angelucci, il quale però ha messo di seguire la coppia a novembre con motivazioni simili a quelle di Femminella e Solinas. Ora toccherà a Pillon smarcarsi tra richieste di congiugimento e perizie sulla "capacità genitoriale" della coppia anglo-australiana.