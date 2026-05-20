Così Lega e FI mettono nel mirino i ministri "in bilico" Calderone e Schillaci

E’ un pressing doppio sui meloniani, quello di Lega e Forza Italia . Da un lato il Carroccio, non pago delle tensioni sulle spese militari e la mozione contro il 5 per cento del pil in Difesa, mette in difficoltà la ministra tecnica del Lavoro Marina Elvira Calderone, in quota FdI. Disseminando trappole sull’iter del dl Lavoro in discussione alla Camera, per volontà del sottosegretario Claudio Durigon, che male ha digerito alcune specifiche dell’intervento licenziato a fine aprile dal governo. Dall’altro, invece, c’è una Forza Italia sempre più critica nei confronti del ministro della Salute Orazio Schillaci. Scelto proprio da Meloni, nel 2022, per cercare di sottrarre uno strapotere in ambito sanitario agli alleati. E che nel frattempo, con la riforma dei medici di famiglia, si è attirato la contrarietà pure di Antonio Tajani. Tanto che i forzisti ora sono pronti a cavalcare gli scioperi indetti dalla categoria nelle prossime settimane.

Come detto, però, il pressing degli alleati di Meloni si concentra anche verso un altro ministro considerato “in bilico” o quanto meno non così saldo: il titolare della Salute Orazio Schillaci, scelto in quota tecnici da FdI e che però negli ultimi tempi ha visto raffreddarsi i rapporti con la stessa premier Meloni. Adesso su di lui c’è soprattutto la lente d’ingrandimento di Forza Italia, sempre più scettica nei confronti della riforma dei medici di famiglia che “rischia di renderli anonimi burocrati chiusi nelle Case di comunità”, come da denuncia del vicepremier Antonio Tajani. Una contrarietà così netta che i forzisti, nelle ultime settimane, hanno continuato a incontrare i medici di medicina generale. Hanno presentato un loro piano strategico in parte in contrasto con quello di Schillaci. E di qui alle prossime settimane sono pronti a “cavalcare” gli scioperi già indetti dalla categoria contro la riforma Schillaci. A partire dalla mobilitazione organizzata a Roma dal Sindacato medici italiani il 28 maggio. Ma anche la “escalation di proteste” minacciata dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg). Per non dire di alcune regioni come il Molise, governato dal forzista Francesco Roberti, che si scagliano contro il ministro sul commissariamento della sanità regionale. Altro che opposizione: qui i primi a opporsi alla squadra di governo sono nel governo stesso.