Cgil, Cisl, Uil e Confindustria contro il governo sul nuovo intervento sul lavoro. Calderone vs Durigon

Qual è la priorità del governo? Nel colloquio avuto dalla premier Meloni con la ministra Calderone la scorsa settimana è stato individuato un macro obiettivo, di per sé piuttosto generico: contrastare il “lavoro povero”, i “working poors”, chi ha un salario ma con condizioni contrattuali particolarmente svantaggiate. Anche per questo le attenzioni si sono concentrate sui contratti applicati ai rider, diventati un simbolo della mancanza di garanzie ed equa retribuzione. Una scelta, quella di intervenire in previsione del Primo maggio, dal valore simbolico, come accaduto già negli anni passati (quando il governo adottò tutta una serie di misure col fine di migliorare la sicurezza sul lavoro). Ma nelle intenzioni della presidente del Consiglio c’è anche la convinzione che senza un intervento sulla questione salariale sarà difficile presentarsi davanti agli italiani il prossimo anno. Soprattutto nelle regioni meridionali. Con il non secondario obiettivo di togliere argomenti all’opposizione (che in settimana torna alla carica con una nuova proposta sul salario minimo che sarà discussa in commissione Lavoro alla Camera).

L’intervento ipotizzato da Durigon è compatibile, in linea di massima, con la scrittura di un decreto sulla base della delega per occuparsi di salari fornita all’esecutivo dal Parlamento. Solo che quella delega scade il prossimo 18 aprile, due settimane prima del primo maggio. E anche all’interno della maggioranza viene presa in alta considerazione l’ipotesi che si possa far slittare il termine, più a ridosso della festa dei lavoratori. O forse addirittura dopo. Quello che frena la “fuga in avanti” dell’universo leghista è anche il tipo di reazione che potrebbe ingenerare, nelle sigle più rappresentative, un intervento che privilegi i “migliori minimi contrattuali”, a prescindere dalla rappresentatività. “Negli appalti si applica il contratto comparativamente più rappresentativo o quello equivalente. Il principio di equivalenza ci consente di sia di far fuori i contratti pirata che di salvare il libero mercato fatto di tante imprese e tanti sindacati”, ha spiegato Durigon a Repubblica. Aggiungendo pure di voler agire “nel totale rispetto della libertà sindacale, tutelata dall’articolo 39 della Costituzione. E questo non accade se diamo un monopolio nella contrattazione a Confindustria da una parte. E Cgil, Cisl e Uil dall’altra”. Solo che la principale associazione degli industriali e le sigle della Triplice hanno subito criticato l’ipotesi di intervenire in questo modo. A partire da un editoriale del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che sul Sole 24 ore ha chiesto di “evitare soluzioni semplicistiche” e di superare “la proliferazione di contratti non rappresentativi che introducono elementi di distorsione”. Un ulteriore segnale è la non partecipazione, da parte di Viale dell’Astronomia, al nuovo tavolo sul click day convocato per domani al ministero del Lavoro, dopo che lo stesso era accaduto con la convocazione al Ministero delle imprese e del Made in Italy del tavolo sulle Pmi, lo scorso 17 marzo. Le riunioni al ministero del Lavoro, insomma, proseguiranno tenendo conto di questi rilievi.