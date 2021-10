Draghi lotta contro le bufale di Salvini. Secondo giorno di quasi Papeete

"Nessuna patrimoniale": il premier risponde al capo della Lega che continua a mistificare, attaccare e ritrattare. È pronto a incontrarlo e assicura: "Il governo andrà avanti. Non segue il calendario elettorale". Discoteche, cartelle. Per il Carroccio è solo altra benzina

Prima “bestemmia” e poi dice “io credo”. Prima annuncia che il governo Draghi sta per varare una “nuova patrimoniale sulla casa” e subito dopo: “Bene Draghi contro patrimoniale e nuove tasse sulla casa”. L’ultimo imbroglio di Matteo Salvini è che nel governo delle porte aperte qualcuno gli voglia chiudere la porta. Mario Draghi non vuole cacciare la Lega dal governo. È Salvini che vuole raccontare “ci stanno cacciando”. Ancora ieri ha umiliato la sua comunità con le sue frasi fuori fase. Si è fatto dire dal premier che anche senza di lui, senza la Lega, il “governo andrà avanti perché non segue il calendario elettorale”. Volete sapere cosa fa? Draghi lo chiama al telefono e lui risponde quando ha piacere. Salvini sapeva tutto della riforma del catasto che ancora rinnega.