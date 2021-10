Elogio del modello Lepore, vero laboratorio del centrosinistra che verrà

Ha quarantuno anni, una passione per Omero, una laurea in Scienze diplomatiche, un master in Relazioni internazionali, un europeismo forgiato in un pezzo di vita trascorsa a Bruxelles, una militanza politica depurata dalle vecchie bandiere del passato, un’esperienza di dieci anni da assessore del suo comune, una fede cieca nelle primarie, un’ammirazione sincera per Draghi, un approccio con i social non da urlatore ed è forse il sindaco più sottovalutato nella stagione dei nuovi sindaci d’Italia. Lui si chiama Matteo Lepore, è stato eletto al primo turno a Bologna e la sua storia, il suo percorso, la sua campagna elettorale e anche la sua coalizione contengono diversi elementi utili per ragionare sul centrosinistra del futuro e per provare ad affrontare alcuni tabù con cui presto si troverà a fare nuovamente i conti la coalizione rossogialla.

