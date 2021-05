Come nasce un secondo mandato al Quirinale? Intervista all'ex portavoce di Napolitano

“Ma cosa volete che risponda un presidente? Pensate che dica: ‘Sì, mi ricandido’. Non lo disse neanche Pertini, che pure ci teneva a essere ricandidato”. E Pasquale Cascella, settant’anni, notista politico dell’Unità, quella vera, dunque giornalista, sì, ma anche funzionario del partito (il Pci), sa bene di cosa parla. Per esperienza. Sette anni al Quirinale, tra arazzi e i corazzieri. Portavoce di Giorgio Napolitano. “Anche lui, sul finire del primo mandato, proprio come Sergio Mattarella, si recò in una scuola. E lì disse che non aveva intenzione di restare, malgrado glielo chiedessero. E davvero Napolitano non avrebbe voluto. Tutti noi consideravamo quel lavoro concluso. Difatti io accettai di candidarmi sindaco nella mia città di origine, Barletta”. Poi la storia ha preso un’altra direzione, com’è noto. E il presidente vegliardo, quello che diceva “qui si sta bene, è tutto molto bello, ma è un po’ una prigione”, si ritrovò di nuovo al Quirinale. Il primo rieletto per un secondo mandato nella storia della Repubblica, alla veneranda età di ottantotto anni. Ora il Pd vorrebbe il bis di Mattarella. “C’è la stessa infantile confusione di allora. Napolitano disse di sì perché la situazione era drammaticamente attorcigliata e tutti i partiti erano andati da lui a pregarlo. Oggi cosa pretendono da Mattarella? Lo vogliono rieleggere insieme? C’è la possibilità che ognuno voti un suo candidato e che poi si trovi la maggioranza in Parlamento? Sono elementi di una discussione politica che nessuno ha svolto”.

