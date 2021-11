Redenti e risorti: come l'avversario nella Seconda repubblica diventa l'alleato nella Terza

"Con la Lega ci dividono molte cose, ma si deve fare una distinzione tra Lega e Forza Italia: vedo quello che ha fatto Brunetta, che ha fatto cose che noi condividiamo, vedo che Brunetta e Orlando stanno lavorando bene, questo vuol dire che molto sta cambiando e che non dobbiamo fermarci agli schemi”, dice Enrico Letta alla stampa estera, il 16 marzo, a quarantotto ore dalla sua elezione a segretario del Partito democratico. “L’ispirazione di Brunetta è giusta, e anche coraggiosa”, dichiara Goffredo Bettini, capo della corrente più filogrillina del Pd, commentando la recente intervista del ministro della Pubblica amministrazione sulle prospettive future di una destra non sovranista e di un sistema politico ridisegnato attorno alle tradizionali famiglie socialista, liberale, popolare. “Ha letto cosa ha proposto Renato Brunetta a Repubblica?”, domanda Concetto Vecchio a Enrico Morando, leader della corrente liberal del Pd. “Brunetta è mio amico”, risponde lui, prima ancora di entrare nel merito. Comunque la pensiate sull’uomo politico che è stato a lungo tra i più intensamente detestati dalla sinistra – anche più di Matteo Salvini, forse persino più di Matteo Renzi – dovete riconoscere che Letta aveva ragione da vendere: molto sta cambiando. Non bisogna fermarsi agli schemi.

