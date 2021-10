"Il coordinamento tra Lega e Forza Italia? Certo, nel nome di Draghi e del green pass". Parla Brunetta

Commissariato, Renato Brunetta non ci si sente proprio. “Al contrario. Io sono felice”, esulta il ministro azzurro. E insomma, mentre Matteo Salvini annuncia che ha concordato col Cav. un nuovo metodo di coordinamento delle delegazioni di governo di Lega e Forza Italia, il responsabile della Pubblica amministrazione sorride: “Finalmente. Non vedo l’ora di cominciare”. Ma come? Riunioni settimanali in cui il leader del Carroccio indicherà la linea da seguire in Cdm: e Brunetta è contento? “Finalmente si imbocca una strada che è quella che io suggerii a Berlusconi già a giugno: non quella della federazione, ma quella di un coordinamento su tre fronti: a livello di partiti, di gruppi parlamentari, e di governo. E se anzi si fosse partiti prima, magari ci saremmo risparmiati perdite di tempo e inutili tensioni, come è accaduto sul green pass e sui vaccini”.

