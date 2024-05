Lo show di Emiliano in commissione antimafia

“Io ero il capo della direzione distrettuale antimafia, e ammetto con qualche contraddizione teorica mi ritrovai per volere del popolo a fare il sindaco. Feci fatica a cambiare ruolo”. L’audizione in commissione antimafia di Michele Emiliano è servita, qualora ce ne fosse ancora bisogno, a spiegare bene perchè un pm non dovrebbe mai fare politica. Non solo per non lasciare il sospetto di condizionare un potere con l’altro, (la politica con il giustizialismo, e le procure con l’amichettismo), ma proprio perchè quell’atteggiamento da “sbirro” (termine usato dal governatore pm) te lo porti dentro. Lo aveva detto anche Decaro, in una delle loro mille versioni diverse della visita casa della sorella del capo clan “Emiliano li aveva avvicinati col suo modo di fare da magistrato antimafia”. Come se i magistrati andassero in giro a minacciare le persone.

