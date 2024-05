Ecco le ipocrisie del governo sulla demografia. Parla il demografo Rosina

Gli Stati generali della natalità, le polemiche per le contestazioni, la ministra Eugenia Roccella che abbandona il consesso e i rischi connessi alle culle vuote. Il governo di Giorgia Meloni, dice Roccella, è il primo nella storia della Repubblica ad aver assegnato le deleghe per la natalità. Ma, dice Alessandro Rosina, ordinario di Demografia alla Cattolica di Milano, per occuparsi di natalità in modo efficace c’è altro da fare, tra cui una diversa politica sul tema anche riguardo all’immigrazione. “Il calo demografico preoccupa vari paesi europei”, dice Rosina. “Il numero di figli che permette un equilibrio generazionale è di due per donna. In Francia il tasso di fecondità è sceso sotto 1,8, tanto che Emmanuel Macron vuole rafforzare le politiche famigliari nonostante la Francia le abbia già messe in cantiere, e in maniera solida”.

