"Cari liberali per Draghi, è ora di altre lenzuolate". Parla Bersani

La metafora ce la regala subito, quasi a volerci accontentare. Ma è un paragone che non lo esalta. “A guidare questo governo c’è una troika. Ma non quella di Bruxelles”, precisa. “E’ la troika di Gogol’: col cavallo di sinistra, il Pd, un poco zoppicante e quello di destra, cioè la Lega, più scalpitante. E col cavallo di centro, che sarebbe Draghi, che prova a tenere dritta la rotta su un sentiero neoliberale, e che però temo possa essere influenzato da sedicenti liberali che poco hanno a che vedere col riformismo”. Insomma eravamo venuti qui, in questo bar di Sant’Andrea della Valle, per ricordare quelle sue “lenzuolate” di quindici anni fa che restano ancora per certi versi un modello da seguire, e invece ci ritroviamo di fronte un Pier Luigi Bersani preoccupato. “E’ vero: ho fatto molto, da ministro, ma ho seminato poco. Perché in Italia non esiste un terreno propriamente liberale”.

