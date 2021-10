Gelmini spiega perché il no alla delega fiscale della Lega è un grave errore politico

“L’attuazione rapida della delega è utile, indugiare in polemiche no”. Ci scrive il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie

Al direttore - Il testo della legge delega per la revisione del sistema fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri di martedì scorso e affidato adesso all’esame del Parlamento, contiene significative novità che vanno nella direzione della semplificazione complessiva del sistema e della riduzione progressiva delle imposte. La valutazione complessiva di un iter che è appena iniziato e che presuppone ancora molto lavoro e fiumi di inchiostro di commenti, si potrà e si dovrà fare naturalmente in corso d’opera e, soprattutto, al termine di un processo legislativo, che impegnerà governo e parlamento nei prossimi diciotto mesi. Ciò tuttavia non esenta le forze politiche che sostengono il governo dal dovere di spiegare le proprie posizioni e il proprio voto.