La forzatura del Pd non tiene. Il Senato affossa il ddl Zan

L'Aula ha approvato la tagliola proposta da Lega e Fratelli d'Italia con 154 voti favorevoli e 131 contrari. Ora il testo è costretto a tornare in commissione e non verrà discusso prima di sei mesi. Salvini: "Sconfitta l'arroganza di Pd e M5s"

La forzatura del Pd sul ddl Zan non tiene. Il Senato ha affossato il disegno di legge contro l'omotransfobia, uno degli scenari prospettati nel caso in cui non si fosse riusciti a trovare un accordo tra le forze politiche. L'Aula ha approvato con 154 voti favorevoli (132 i contrari, 2 gli astenuti) la cosiddetta "tagliola" per rimandare in commissione il testo. Ipotesi che aveva convinto il solitamente più intransigente segretario del Pd Enrico Letta a cercare di trovare una mediazione pur di approvare la legge e non perdere altro tempo. Tutto vano. Il voto a scrutinio segreto è stato lapidario: adesso per l'approvazione della legge passeranno non meno di sei mesi di iter legilsativo.

"Sconfitta l’arroganza di Letta e dei 5Stelle", è stato il commento di Matteo Salvini dopo il voto. "Hanno detto di no a tutte le proposte di mediazione, comprese quelle formulate dal Santo Padre, dalle associazioni e da molte famiglie, e hanno affossato il ddl Zan. Ora ripartiamo dalla proposte della Lega: combattere le discriminazioni lasciando fuori i bambini, la libertà di educazione, la teoria gender e i reati di opinione".