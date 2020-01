Lo sguardo finemente complesso di Ngozi Adichie

Di recente ho tenuto una conferenza in un’università dove uno studente mi ha detto che era una vera vergogna che gli uomini nigeriani fossero violenti come il personaggio del padre nel mio romanzo. Io gli ho risposto che avevo appena letto American Psycho e che era una vergogna che i giovani americani fossero dei serial killer. Chimamanda Ngozi Adichie, “Il pericolo di un’unica storia” (Einaudi) The danger of a single story è un Ted talk tenuto da Chimamanda...

