Caos rifiuti a Roma, è boom di disinfestazioni

Ambasciata cinese a Roma protesta contro accuse "diffamatorie" Pompeo

Mosca, 3 ott - (Agenzia Nova) - L'ambasciata della Cina in Italia ha emesso una nota di protesta contro le accuse "diffamatorie" espresse dal segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, durante la sua visita a Roma. Per l'ambasciata cinese, "il Segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, ha più volte accusato la Cina, danneggiando deliberatamente la reputazione del paese". L'ambasciata cinese in Italia "respinge con forza tutte le accuse e ribadisce il desiderio di sviluppare un partenariato strategico globale con l'Italia". Per quanto riguarda la rete di telefonia mobile 5G, per l'ambasciata cinese in Italia tale infrastruttura "non può violare la sovranità e mettere a repentaglio la sicurezza di nessun paese". Inoltre, "le autorità cinesi del settore delle comunicazioni stanno collaborando con l'Italia nel pieno rispetto delle leggi italiane e degli interessi dei cittadini". In una conferenza stampa con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, da cui è stato ricevuto ieri 2 ottobre a Roma, Pompeo ha messo in guardia sulla "politica predatoria" della Cina in progetti commerciali e di investimento, e sulla minaccia alla sicurezza del paese per lo sviluppo del 5G con la partecipazione dell'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei.