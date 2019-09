Renzi potrebbe lasciare il Pd

Papa Francesco critica condizioni carceri italiane

Colonia, 16 set - (Agenzia Nova) - Papa Francesco ha criticato le condizioni delle carceri italiane e ha affermato che “la prigione non è la soluzione ai problemi, ma è essa stessa un problema che deve essere risolto”. Lo riferisce “Domradio”, emittente radiofonica dell'arcidiocesi di Colonia. In un'udienza per i cappellani delle carceri italiane, per la Polizia e per personale dell’Amministrazione penitenziaria tenuta in Piazza San Pietro il 14 settembre scorso, il Pontefice ha chiesto “un maggiore impegno per la riabilitazione dei detenuti e misure contro il sovraffollamento” degli istituti di pena. In particolare, il Papa ha dichiarato: “Devono essere create condizioni di vita dignitose, altrimenti le carceri si trasformeranno in polveriere di rabbia e non in luoghi di reintegrazione”. Francesco ha quindi ringraziato i cappellani, gli agenti e il personale impiegato nelle carceri per “il lavoro nascosto che svolgono, spesso difficile e scarsamente soddisfacente, ma necessario” che “non consiste soltanto nel sorvegliare i detenuti, ma anche nel sostenere i deboli”. Il Pontefice si è poi detto “consapevole delle difficoltà nella carceri e, al tempo stesso, ha invitato tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria a “non dimenticare il bene che può fare ogni giorno”, richiamando l'opportunità che ha di essere “costruttore di ponti tra il carcere e la società civile”.