Gli anni in cui la Corrente del Golfo non si è presentata

Ci sono due anni in cui la Corrente del Golfo non si è presentata. Nel 1862 e nel 1900. Questo non vuol dire niente. Perché si controlla se arriva o no dal 1830. Ma 200 anni non sono niente rispetto al miliardo di anni in cui la Corrente del Golfo va e viene. Ci piace ricordare che in quei due anni in cui non si è presentata il raccolto in Europa è stato il migliore di sempre, quindi alcuni climatologi propongono di fare il contrario. Tutti sono preoccupati se non arriva, la Corrente del Golfo. Noi blocchiamola alla nascita, la deviamo verso il Polo sud così fa estinguere quei pinguini rimasti. E finalmente gli scienziati che si occupano di loro andranno a lavorare alle Cantine Riunite di Reggio Emilia. Che cercano personale ma non lo trovano. Chi rifiuta dice “lavoro pesante”. Ma no, è bello!