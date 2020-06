Doppia laurea (online)

Oggi mi sono laureato online in sociologia, mi ero iscritto ieri, ho dato 25 esami in un giorno (con la media del 21, però io mi accontento). L’università è quella di Yellowstone, una delle meno prestigiose al mondo ma neanche. Alla fine quello che conta è che sono laureato. Sono sociologo al 100 per cento. Oggi mi iscrivo ad Astronomia, sempre online. Mi piacerebbe andare ad Arecibo per poter rubare qualcosa di informatico tra computer e telescopi ai colleghi.