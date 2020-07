Gli innamorati non hanno tempo per l'ambientalismo

Uomini anziani alla domenica siamo soli. Avevamo la fidanzata ma è scappata per i ragionamenti da deficiente che facevamo. Per passare la giornata ci interessiamo al global warming e alle volpi artiche (che sono rimaste in 2). Se c’era la fidanzata era bello dirsi “Ti amo”, scriversi lettere d’amore, uno davanti all’altro. E consegnarle subito, all’istante. Però non leggerle, aspettarle. Però lei vuole che la si legga subito in sua presenza. Comunque se hai tutto questo, il clima del pianeta – anche le piante di bambù che si seccano – non sono il tuo principale pensiero, che è baciarla.