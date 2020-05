Sala imbufalito per una serata danzante a Milano

Ieri sono stato a una serata danzante a Milano. Essendo tutti nostalgici degli Asburgo, eravamo vestiti come Radetzsky. Il sindaco Sala si è offeso non tanto con noi, quanto con il direttore del Museo del Risorgimento che ci ha prestato le divise. Purtroppo è stato licenziato. Quindi lui, che ha già una certa età, è andato in banca per chiedere un prestito. Il direttore della filiale gli chiede: “Per quale investimento le servono i soldi?”.

Lui: “Vorrei far intitolare il campo della Ternana a Carlitos Tevez”.

Il direttore: “E’ un po’ rischioso come prestito!”.

L’ex direttore del Museo: “Ma neanche tanto. Pensi che il mio collega del Museo del Rinascimento è stato licenziato anche lui dal Sindaco di Milano perché ha prestato i vestiti a dei pirla e a lui il prestito gliel’han concesso”.

Funzionario: “A beh, se le cose stanno in questo modo, anch’io le faccio il fido bancario. Non si preoccupi ce l’ha già da adesso”.