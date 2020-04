La Bce vuole comprare il mio cortile

Funzionario Ue: “Non dovevo dirvelo, ma la Bce vuole comprare il suo cortile per farne la sua sede al posto di Francoforte. Per questo è disposta a pagare 26 milioni di dollari”.

E io: “Sentite, per adesso grazie. Non penso che mi stiate facendo uno scherzo”.

Lui: “Provi a telefonare a Strasburgo”.

Io ho telefonato e il funzionario mi ha detto che era tutto in regola.

Io: “Mi potete passare Mario Draghi?”.

E Lui: “Non possiamo, non è più in carica, si fidi”.

Va bene, mi son fidato, ma io per il mio cortile chiedo non meno di 70 milioni, anche perché son venuti loro, non sono stato io a proporlo.