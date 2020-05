Incredibili novità per i barbieri

Il presidente Conte sta preparando un altro dpcm: i barbieri potranno stare aperti anche la notte, per tirarsi a pari rispetto a questi tre mesi. Solo barbieri per uomo, sia chiaro. Potranno assumere anche garzoni già in pensione, e dargli una palpatina, tanto…siamo tra noi. Per quanto riguarda l’appennino reggiano, in questo lockdown non c’è stato nessun disagio, perché da sempre c’è l’abitudine a tagliarsi i capelli tra parenti.