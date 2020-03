Al ristorante con la mia nuova fidanzata. Lei: “Amore, ti vedo un po’ assente…”. Io: “Ho il pensiero di non aver chiuso la turbina del mio impianto ecosostenibile di biogas a zero emissioni di C02”. Lei: “Sei un ballista! Mi sono informata, non è vero che lavori nel campo dell’energia verde. Tu ti occupi di un verro da 750 kg”. “Si amore ti ho mentito”. L’uomo innamorato mente sempre.