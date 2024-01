Il Sud Africa, Israele e la grande farsa dell'Aia

La scena all’Aia sembra uscita direttamente da Hollywood” scrive sul Wall Street Journal Joshua Muravchik, autore di “Making David Into Goliath: How the World Turned Against Israel”. “Il governo del Sud Africa, eroico eliminatore dell’apartheid, ha presentato una petizione all’augusta Corte Internazionale di Giustizia per condannare Israele per il crimine di genocidio. Sembra un dramma, ma è una farsa. L’African National Congress ha smantellato il male dell’apartheid senza grandi spargimenti di sangue, soprattutto grazie a Nelson Mandela. Ma nonostante tutta la sua grandezza in patria, Mandela era ipocrita quando si trattava di altri paesi. Era amico del tiranno megalomane della Libia, Moammar Gheddafi, e sosteneva altri dittatori brutali come Fidel Castro di Cuba e Robert Mugabe dello Zimbabwe. Ha venduto armi al siriano Hafez al-Assad e ha coltivato un legame con Yasser Arafat dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

I suoi successori abbracciano Hamas ed equivocano sulla Russia. Pretoria rimase impassibile quando la corte emise una sentenza preliminare nel marzo 2022 ordinando alla Russia di cessare ogni azione militare in Ucraina.

