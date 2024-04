La seconda Guerra fredda secondo Niall Ferguson

"Nella grande epopea di Tolkien, ‘Il Signore degli Anelli’, diventa evidente solo gradualmente che le forze dell’oscurità si sono unite. Sauron, con il suo malefico occhio che tutto vede, emerge come il leader di un vasto asse del male: i Cavalieri Neri, il mago corrotto Saruman, gli orchi subumani, il cortigiano maligno Vermilinguo, il gigantesco ragno velenoso Shelob. Tolkien sapeva di cosa scriveva”. Così Niall Ferguson su Bloomberg. “Veterano della Prima guerra mondiale, Tolkien osservò con sgomento l’avvicinarsi di un secondo grande incendio. Sorseggiando pinte di amaro e fumando la pipa nella ‘Contea’ – la sua idealizzata Inghilterra centrale – non poteva che rabbrividire mentre la Germania nazista, l’Italia fascista e il Giappone imperialista si univano per formare il loro Asse nel 1936-37, e mormorò: ‘Te l’avevo detto’, quando Hitler e Stalin unirono le forze nel 1939.

Anche noi stiamo assistendo alla formazione e al consolidamento di un asse. Mi è stato vividamente ricordato Tolkien da un tweet pubblicato dall’emittente conservatrice Mark R. Levin. Vale la pena citare: ‘L’appeasement è un’escalation. I nostri nemici sono in movimento. I nostri alleati vengono circondati e attaccati o presto attaccati. Spetta a noi, patriottici americani, prendere il sopravvento’. Il significato dell’intervento di Levin – scritto da Israele, paese che ha visitato – è che lo mette chiaramente in rotta di collisione con gli elementi isolazionisti all’interno del Partito repubblicano. ‘Sosterremo la libertà e ci assicureremo che Vladimir Putin non marci in Europa’, ha dichiarato Mike Johnson. ‘Dobbiamo mostrare a Putin, Xi, all’Iran, alla Corea del Nord e a chiunque altro che difenderemo la libertà’.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE