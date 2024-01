Chi deve far “essere in vero” uno stato palestinese che non s'è mai visto

Al XII Congresso del Pci nel 1969 Enrico Berlinguer polemizzò con le posizioni filocinesi di Rossanda, Pintor e altri della sinistra comunista. A proposito del modello cinese di politica e cultura, diciamo così, sfoderò una citazione di Machiavelli: “Che succo c’è a parlare di principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero?” (cito a memoria). C’ero, faceva freddo, l’autunno caldo era in incubazione dopo la grande rivoluzionaria mattana del 1968. Alla sinistra comunista non interessavano i massacri della Rivoluzione culturale maoista, le rieducazioni forzate e le deportazioni, preferivano come sempre avvenuto il mito politico alla considerazione della realtà. Ma Berlinguer era il predestinato al ruolo di numero uno e sarebbe poi stato eletto segretario generale dopo Longo.

